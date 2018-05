Danfoss er kommet godt fra land i 2018

Nordborg: Danfoss' væksthistorie bliver ved med at fortsætte. Omsætningen er i årets tre første måneder vokset med 37 millioner euro til 1.474 millioner euro - en vækst på ni procent i lokal valuta.

- Globale megatrends som urbanisering, digitalisering og elektrificering rykker hurtigt i øjeblikket. Derudover er energieffektivitet kommet højt op på den internationale dagsorden som et afgørende og meget omkostningseffektivt element i bekæmpelsen af klimaforandring og luftforurening. Disse stærke trends gør Danfoss mere relevant end nogensinde, og giver os et stærkt udgangspunkt for at investere i nye teknologier, som matcher verdens og vores kunder fremtidige behov, siger koncernchef Kim Fausing i en pressemeddelelse.

Den øgede omsætning har løftet indtjeningen med hele 19 procent 166 millioner euro, mens nettoresultatet/overskuddet er vokset med 22 procent til 113 millioner euro. Fra 2018 aflægger Danfoss regnskab i euro i stedet for kroner. Det sker som en naturlig konsekvens af, at hovedparten af Danfoss' omsætning skabes uden for Danmark, og at euro er den mest brugte valuta i koncernen.