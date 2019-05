- Det har tidligere undret mig, hvordan ukrudt kan kæmpe sig op gennem asfalt eller beton, for planter har jo ingen muskler. Men det handler om det osmotiske tryk. Det er det samme, som sker i udvekslingen af salt mellem ferskvand og saltvand, forklarede Jørgen Mads Clausen, som i dagens anledning var trukket i hvid kittel.

Saltpower - eller saltkraft - er da også en gave til Danfoss-drengen fra hans 70 års dag i september sidste år. Og nu her i den endnu spæde Universe-sæson er saltkraften klar til at blive demonstreret.

Nordals: - Jeg har altid været et legebarn og en spørge Jørgen, og så tusind tak for gaven og jeres fremmøde, indledte Jørgen Mads Clausen sin tale om Saltpower - en helt ny attraktion i oplevelsesparken, der har kombinationen af leg og læring som sit varemærke.

Containeren er fyldt med det, der fire gange om dagen skal vise gæsterne i Universe, hvad saltkraft er. Her piller Universe-direktør, Torben Kylling Petersen, resterne af det røde bånd af.Foto: Timo Battefeld

Et glas saltvand

Det hele begyndte egentlig med et glas saltvand, som Clausen fik serveret på det geotermiske anlæg ved Spang i Sønderborg. Vandet fra undergrunden har et saltindhold på 16 procent. I Tønder findes det sågar med saltindhold op til 33 procent i stil med Det Døde Hav.

- Jeg kunne ikke finde noget på Google om saltkraft, så vi fik en forsker fra Aalborg Universitet til at hjælpe. Jeg spår det en stor fremtid. Tænk den eneste "udstødning" er fortyndet saltvand, som vi kan lede ud i havet, og så er energiproduktionen ikke afhængig af hverken vind eller sol, forklarede Jørgen Mads Clausen begejstret og dedikeret, som da han skilte sit første vækkeur ad for at se, hvad der laver tiden.

- Og til at få saltkraft skal man bare bruge tre Danfoss-pumper, en Danfoss-frekvensomformer og en membran, som vi dog ikke laver selv, tilføjede Jørgen Mads Clausen til stor morskab for de fremmødte.

At Danfoss i forvejen bidrager klogt til energibesparende løsninger kunne koncernens kommunikationsdirektør, Kenth Kærhøg oplyse:

- Hos Danfoss Drivers produceres der årligt produkter, der giver en besparelse på 15 Terawatt. Til sammenligning er man ved at bygge et atomkraftværk i Finland, som årligt producerer tre Terawatt.