Nordals: I denne uge sagde et enigt byråd ja til Danfoss' planer om tæt ved hovedsædet at bygge et internationalt test- og demonstrationscenter herunder en op til 1.200 kvadratmeter stor dagligvarebutik, der skal rumme koncernens teknologier.

- Vi investerer mange millioner i det her, hvilket jeg håber, at man kan se det positive i. Det vil gøre, at folk kommer rejsende fra hele verden for at besøge centret, og det vil alt andet end lige give mere aktivitet på Nordals, siger topchef Kim Fausing.

Mens politikere kun har sagt positive ting om projektet, har flere lokale borgere været utilfredse. Opførelsen af butikscentret, der eksempelvis også skal indeholde tankstation, vaskehal, parkeringspladser, bank, café og sandwichbar, har fået kritik.

- Befolkningsflugten fra Nordborg by vil efter min bedste overbevisning øges med et supermarked seks km væk fra byen. Hvem skal handle der, og hvor går den handel fra? En del vil helt sikkert gå fra Nordborg by og bestemt også fra Havnbjerg centret, lød det blandt andet i et læserbrev fra Ove Mondrup i Nordborg.