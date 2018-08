Danfoss bygger håndboldbro til Tyskland

Sønderborg: Danfoss-formand Jørgen Mads Clausen var selv sporty klædt, da han tog imod spillere og direktør for et af verdens bedste håndboldhold. Det skete i forhallen til Danfoss hovedsæde ved Nordborg, hvor koncernchef Kim Fausing og direktør Dierk Schmäschke fra SG Flensburg Handewitt en times tid senere underskrev en stor femårig sponsoraftale, der gør Danfoss til en af klubbens topsponsorer.

I forvejen er netop håndboldklubben, der er regerende tyske mestre, et godt eksempel på et grænseoverskridende samarbejde. Klubben har i mange år haft mange danske topspillere, og klubrekorden i flest kampe og mål tilhører Sønderborgdrengen, Lars Christiansen. Der er også en stor fanbase for klubben på den danske side af grænsen.

Jørgen Mads Clausen er en stor tilhænger af et grænseoverskridende samarbejde - både i erhvervslivet, kulturlivet og det politiske liv. Nu bygger han og Danfoss en håndboldbro til Tyskland.

- Vi vil gerne være mere kendte i Tyskland, og her er I et værktøj, der kan være brugbart. Så I må gerne vinde en masse håndboldkampe, sagde Jørgen Mads Clausen. Han appellerede til, at alle - både danske og tyske vender front mod hinanden.

- Danskerne har haft en tendens til at vende ryggen mod Tyskland, og tyskerne har også mere været orienteret mod Bodensee. Men vi skal nyde godt at et tæt samarbejde mellem vores to lande, sagde Jørgen Mads Clausen.