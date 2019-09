Danfoss bidrager til bæredygtig udvikling i New York

Tre danske virksomheder, heriblandt Danfoss, har kvalificeret sig til finalen i en international konkurrence om at levere de bedste klimaløsninger til New York City.

Klima: 24. september skal virksomhederne Rambøll A/S, Novenco A/S og Danfoss A/S præsentere hver deres løsning på, hvordan millionbyen kan tackle luftforurening og høje temperaturer for et panel af repræsentanter fra New Yorks bystyre, skriver DI Business i et nyhedsbrev.

Det er en afdeling af Danfoss USA, der byder ind med nye meget energieffektive reguleringsventiler til vandbaseret varme- og kølesystemer.

New York Climate Week finder sted i år fra 23.-29. september og arrangeres af FN og byen New York. Klimaugen vokser år for år, sammen med interessen for at diskutere udfordringer og løsninger på klimaforandringerne.

Finalen, hvor de tre danske virksomheder skal præsentere deres løsning, udspringer af projektet Access Cities, som sigter mod at styrke bæredygtig byudvikling, igennem innovative, levedygtige og skalerbare løsninger på bæredygtighedsudfordringer i fem projekt byer: New York City, München, Singapore, København og Århus.