Underskud: De seneste fem år har det sønderjyske pakkeboks-selskab Swipbox samlet haft et underskud på 90 millioner kroner.

Men den blodrøde bundlinje lader ikke til at forstyrre nattesøvnen hos selskabets to medejere Vækstfonden og Danfoss-arvingen Peter Mads Clausen, der hver ejer cirka 40 procent af holdingselskabet bag virksomheden. Tværtimod har sidstnævnte ingen skrupler ved at kaste ny kapital ind i foretagenet. Det skriver Børsen.

- Det er rigtigt, at der har været store underskud. Men jeg støtter fuldstændig op om de planer, som selskabet har lagt. Pengene skal selvfølgelig bruges fornuftigt, men jeg vil ikke have betænkeligheder ved igen at skyde ny kapital ind, hvis det bliver nødvendigt," siger Peter Mads Clausen til erhvervsavisen.

Swipbox er blandt andet repræsenteret i Føtex, hvor eksempelvis netbutikkers kunder kan afhente deres varer i de ubetjente boksanlæg.

Holdingselskabet bag Swipbox hedder INSP A/S, og det havde ved seneste årsregnskab et minus efter skat på cirka 17 millioner kroner. Underskuddet lød på 20 millioner kroner året før. I august i år fik selskabet en kapitalindsprøjtning på 10 millioner kroner, og tidligere har selskabet ligeledes modtaget kapital og har ifølge Børsen fået konverteret gæld for i alt 20 millioner kroner. Siden 2012 har Swipbox skiftet direktør to gange.