Nordals: Jørgen Mads Clausen har her to dage før, han fylder 70 år fået tildelt kongelig hæder. Danfoss oplyser, at han er blevet udnævnt til kommandør af Dannebrogsordenen.

Jørgen Mads Clausen er i forvejen ridder af 1. grad af Dannebrogordenen og blev i 2010 udnævnt til kammerherre.

Den 23. september fylder Danfoss-arvingen 70 år, hvilket bliver markeret i dag fredag med en stor fest i oplevelsesparken Universe på Nordals.

Dannebrogordenen blev indstiftet af Christian 5. i 1671 med baggrund i legenden om det himmelfaldne Dannebrog. Den tildeles danskere og udlændinge for fortjenstfuld civil eller militær embedsgerning, for særlig indsats inden for kunst, videnskab og erhvervsliv eller for virke for danske interesser.

I sin nuværende form har Dannebrogordenen seks grader. Storkommandør (kun fyrstelige indehavere), storkors, kommandør af 1. grad, kommandør, ridder af 1. grad og ridder. Desuden findes Dannebrogordenens Hæderstegn. Det kan tildeles danske statsborgere, der i forvejen er dekoreret med ordenen, og bæres også af enkelte medlemmer af kongehuset.