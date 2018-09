Danfoss-arving er ærgerlig over erhvervsudviklingen i Sønderborg

Sønderborg: Undren. Sådan ser Jørgen Mads Clausen på erhvervslivets udvikling i Sønderborg-området, siden hans far Mads Clausen skabte Danfoss på Nordals.

- Det er meget lidt, hvad der er kommet i Sønderborg-området af andre store virksomheder på nær Linak. Jeg har aldrig forstået, hvorfor der ikke er kommet mere iværksætteri og udvikling Jeg har selv brugt en masse krudt på at skabe mere industri og udvikling her, for det betyder virkelig noget for egnen, at der sker noget, siger Danfoss-arvingen og bestyrelsesformanden for koncernen, da han byder indenfor i anledning af sin 70-års fødselsdag den 23. september.

- Sønderborg-området er ikke lykkes med at få lavet den rigtige biotop for ingeniører. Jeg ved ikke, hvad der skal til. Jeg har prøvet med Universe. Jeg har været formand for Young Enterprise. Jeg har holdt utallige foredrag om entrepreneurship. Jeg har forsøgt at skubbe noget i gang. Jeg har været med til at få lavet Alsion i Sønderborg, så der nu er et universitet, men vi mangler at få nogle iværksættere i gang.