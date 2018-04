Danfoss åbner kontor i centrum af Hamborg

Sønderborg: I denne uge har Danfoss åbnet nyt kontor i Columbus Haus i Hamborgs HafenCity. I de 1.600 kvadratmeter store kontorlokaler er der plads til 120 medarbejdere.

Kontoret er ikke bare en ultramoderne arbejdsplads. Det skal også være et knudepunkt for Danfoss' arbejde med energieffektivitet og digitalisering helt tæt på kunderne.

- Vores nye kontor i hjertet af Hamburg kan blive en magnet for talenter og fagfolk fra en bred vifte af brancher. Ved at samle alle vores fire forretningsområder, kan vi skabe spændende og vigtige synergier. Samtidig sidder vi jo midt i HafenCity, som er et stort udstillingsvindue for Danfoss, siger Ole Møller-Jensen, regionspræsident for Danfoss i Tyskland i en pressemeddelelse.

75 ansatte fra alle koncernens fire forretningsområder er allerede begyndt at arbejde i de nye omgivelser.