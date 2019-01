Dalsmark og politikerne venter på Ankestyrelsen

To sider af samme sag

Den korte juridiske forhistorie er, at kommunens eksterne advokatfirma, Horten, har vurderet, at den fremtidige drift skal sendes i udbud, med mindre kommunen selv overtager driften af Dalsmark Plejehjem. Ud fra det tog flertalsgruppen bestående af Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti og Fælleslisten i efteråret en beslutning om kommunal hjemtagelse.

Den beslutning har Slesvigsk Parti og Fælleslisten efterfølgende følt behov for at revurdere i forhold til sagens udvikling.

For den stik modsatte konklusion er kommet fra advokaten for Danske Diakonhjem, som i over 15 år har drevet Dalsmark og i øvrigt har lignende driftsaftaler med 23 andre kommuner. Diakonerne og deres advokatfirma, Lundgren, vurderer nemlig, at driftsaftalen kan fortsætte ud over den fastlagte tid på her 15 år og derefter blot fortsætte med et gensidigt opsigelsesvarsel på et år.

Hvor længe Ankestyrelsen er om sin behandling, vides ikke, men afgørelsen vil blive fremlagt på et byrådsmøde. Det næste er onsdag den 27. februar.