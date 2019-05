Ugle, egern, lindorm og en helt ny fugleart er flyttet ind i plejehjemmets have, efter at beboerne har haft besøg af en træskærer.

Rinkenæs: Der var lugten af olie, da træskæreren startede motorsaven. Larmen, som fulgte efter, og spåner, som fløj omkring de nærmeste.

Men der var også duften af ringridere på grillen, røg i øjne og vind i håret. Midt i det hele begyndte det oven i købet at regne, dernæst at hagle. Altså en perfekt dag. For når ældre og ansatte på Dalsmark Plejehjem rykker udenfor, er det for at få pirret alle sanser.

- Det er en menneskeret at komme ud og få blæst i håret og regn i ansigtet. Også når man er bundet til en kørestol, mener naturvejleder Bo Tonnesen, ansat på Dalsmarks Plejehjem.

Plejehjemmets venneforening havde skaffet penge til at hyre træskærer Peter Hausgaard Gregersen fra Hornsyld. Han formede en fugl af ubestemmelig race. Han medbragte også en stor hornugle, et egern og en lindorm, som var skåret på forhånd, og nu skal sættes op langs plejehjemmets sansesti.

Her skal de ikke bare pirre synssansen, men lokke til fortællinger. Egernet har en særlig historie:

- For et par år siden havde vi en stærekasse, hvor der flyttede et egern ind om vinteren. Lige derover, peger Bo Tonnesen.

Da det blev forår, fik egernet unger. Det gav liv på begge sider af vinduesglasset, hvor egern og beboere holdt øje med hinanden, især da stæren ankom og forlangte sit bo tilbage.