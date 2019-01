Først mente advokatfirmaet Horten, at Danske Diakonhjem kunne fortsætte driften af Dalsmark Plejehjem i Rinkenæs. Alligevel anbefalede firmaet, at opgaven skulle i udbud, hvorefter politikerne så valgte en tredje model: At gøre plejehjemmet kommunalt. Det er en stor misforståelse, at det overhovedet er kommet så vidt, mener Danske Diakonhjem.