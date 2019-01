12 byrådspolitikere har takket ja til at møde pårørende, beboere og ansatte på Dalsmark Plejehjem. De fleste af politikerne stemte ja til at opsige Danske Diakonhjem.

- Vi føler os som et hjem, ikke et plejecenter. Der er mange frivillige kræfter foruden de ansatte, som gør stedet til noget helt særligt, forklarer han.

Hans far bor på Dalsmark Plejecenter. Han er ikke selv medlem af organisationen Danske Diakonhjem, men siger konsekvent "vi", når han omtaler Dalsmark Plejecenter, for:

- Vi føler en manglende forståelse fra politikerne for, hvem vi er, og hvad plejehjemmet står for, forklarer Poul Johannesen, formand for familierådet.

Plejehjemmets familieråd, der består af beboere, pårørende og ansatte, har nu inviteret politikerne til at forklare sig. Hvorfor har de valgt at opsige driften med Danske Diakonhjem, som ellers har fået ros for at drive stedet og har fine tilsynsrapporter?

Rinkenæs: Det bliver formentlig som at bevæge sig ind i løvens hule for de fleste af de 12 byrådsmedlemmer, der foreløbig har givet tilsagn om at deltage i et debatmøde onsdag på Dalsmark Plejehjem.

Dalsmark Plejehjem har fået tilsagn fra alle politikere i social- og seniorudvalget, bortset fra Dorthe Mehlberg fra Dansk Folkeparti. Dvs. Preben Storm (S), Charlotte Riis Engelbrecht (S), Ganeswaran Shanmugaratnam (S), Dieter Jessen (SP), Peter Thomsen (V).Fra det øvrige byråd kommer Christel Leiendecker (SP), Stephan Kleinschmidt (SP), Bjørn Allerelli Andersen (S), Didde Lauritzen (S), Kristian Beuschau (S), Tom Hartvig Nielsen (S) og Daniel Staugaard (V). Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti og Fælleslisten har stemt for, at Sønderborg Kommune overtager driften af plejehjemmet, mens Dansk Folkeparti og Venstre har stemt imod.

Rift om stolene

Familierådet forventer omkring 150 deltagere i debatmødet med politikerne. Naboer, vennekreds og alle, der har deres gang på plejehjemmet, er velkomne.

- Vi sætter stole og højttalere op på gangene, hvis det viser sig, at der ikke er plads til alle i spisesalen, lover Poul Johannesen.

Han mener, debatmødet kan gøre en forskel:

- Vi har det håb, at vi får lov at fortsætte driften af Dalsmark. Hvis politikerne har truffet en beslutning ud fra et ufuldstændigt oplæg fra forvaltningen, kan de jo omgøre deres beslutning, forklarer han.

Men ifølge Preben Storm (S), formand for social- og seniorudvalget, har ikke bare kommunens egne jurister vurderet, at det ikke er lovligt at fortsætte samarbejdet med Danske Diakonhjem. Det samme har advokatfirmaet Horten, hvis eksperter i den nye udbudslov fra 2016 har bidraget til et digert værk om netop tolkningen af loven. Og Hortens vurderingen er, at enten skal plejehjemmets drift i udbud, så andre aktører på plejeområdet kan byde på opgaven, eller også skal kommunen overtager driften.

Spørger man Preben Storm er der derfor intet, der taler for, at politikerne kan finde på at omgøre beslutning. Det kommer han blandt andet for at fortælle på debatmødet:

- For når jeg bliver inviteret, kommer jeg selvfølgelig, siger han.