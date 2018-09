Dagli'Brugsen tømt for penge i Olsen Banden-kup

Sottrup: På et tidspunkt fra torsdag aften, da Dagli'Brugsen lukkede ved 20-tiden og til 02.39, da en borger ringede til Syd- & Sønderjyllands Politi, var den lille brugs udsat for et kup, der vækker mindelser om Olsen Bandens største bedrifter.

- Tyvene er kommet ind ved at pille nogle tagplader af. Så er de kommet ind på loftet, og via loftet ned i butikken, hvor det er lykkedes for dem at bevæge sig rundt, uden at alarmen er udløst, fortæller vagthavende hos politiet.

- Der er stjålet et kontant beløb, siger han. Vagthavende ønsker ikke at oplyse, hvor mange penge, der er stjålet. Oplysninger i sagen til politiet på telefon 114.