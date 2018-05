Dæk og kofangere stjålet fra Kia

Sønderborg: Klokken 21.13 fik politiet en melding om, at en Mercedes varevogn kørte rundt omkring Kia på Elholm.

Politiet standsede varevognen med to 30-årige polske statsborgere. De to mænd havde stjålet tolv dæk og to kofangere, der stod til skrot. Det er vurderet, at de havde stjålet for omkring 750 kroner.

De fik hver en bøde på 200 euro, fordi værdien af tyvekosterne var så lav.