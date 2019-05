Dåb og drift venter forude for Ærøs helt egen elfærge

E/F Ellen forventes 1. juli at sejle afsted mod Fynshav på sin første rigtige tur, forinden står der dåb og festivitas på programmet.

Ærø: Mandag 1. juli 2019 er en vigtig milepæl for Ærøs nye elfærge E/F Ellen. Det er nemlig dagen, hvor hun forventes at sejle afsted mod Fynshav på sin første rigtige tur som fjerde færge i rækken hos Ærøfærgerne A/S. Forinden står der dåb og festivitas på programmet i starten af juni, fremgår det af en pressemeddelelse fra Ærø Turist & Erhverv. Udover at være Ærøs første af slagsen, er E/F Ellen også verdens længst sejlende 100 procent eldrevne færge, og den kraft får hun brug for, når hun til juli får hele syv daglige afgange til Fynshav fredag og lørdag samt fem daglige afgange de resterende dage. Turist- & Erhvervsdirektør Chris Hammeken er meget begejstret: - Med sine mange afgange er Ellen med til at forstærke Ærøs samarbejdsrelation til Tyskland og resten af Europa, og sikrer samtidig vores mange udenlandske turister meget mere fleksibilitet i forhold til ankomst og afrejse. Allerede nu er det muligt at booke plads på E/F Ellen fra 1. juli via Ærøfærgernes hjemmeside.

Tag med til dåb 1. juni E/F Ellen skal døbes lørdag 1. juni kl. 16, og Ærøfærgerne har allerede inviteret alle interesserede til at deltage i festlighederne, som foregår på Søby Havn. Traditionen tro vil der være taler ved blandt andre Ærøs borgmester, inden Christina Clausen fra Danfoss svinger champagneflasken og officielt døber elfærgen. Danfoss Editron er en af ni partnere i det EU-finansierede E-ferry projekt, og de står bag det elektriske system på elfærgen. Efter dåben byder Ærøfærgerne på pølser, lidt koldt at drikke samt slik til børnene. Derudover vil der være mulighed for at komme om bord på E/F Ellen og se sig omkring på den flotte, nye færge.

fireårigt projekt Elfærge projektet, E-ferry, er et fireårigt innovationsprojekt med det formål at udvikle en 100 procent eldrevet færge for passagerer og biler, lastbiler og anden last. Målet er at fremme energieffektiv, CO2 neutral og forureningsfri vandbåren transport på ø-ruter og i kystnære farvande i og uden for Europa. Udviklingen af elfærgen er finansieret under Europa Kommissionens "Horizon 2020" i samarbejde med Ærø Kommune. Elfærgen vil have en rækkevidde som er syv gange længere nogen anden fuldelektrisk bilfærge.