DR på filmoptagelser: Den sidste hertug på jagt i Augustenborg

DR er denne uge i Augustenborg for at optage scener til første kapitel i serien 'Grænseland', som skal formidle Danmarks historie med særlig fokus på Sønderjylland og årene 1840-1920.

- Hertugen af Augustenborg drømmer om, at hans søn en dag kan blive hertug over et selvstædigt Slesvig-Holsten, siger Ane Saalbach, der er producent på serien.

Augustenborg: På spidsen af Augustenborg Skov lige ud mod fjorden står skuespiller Martin Hestbæk iført fint tøj, høj hat og ridestøvler og en energidrik i hånden. Han er ved at forberede sig til rollen som hertug Christian August, som var den sidste hertug på Augustenborg Slot. Filmfolk fra DR, lokale statister og Martin Hestbæk er klar til at optage en scene, hvor hertugen kommer hjem fra jagt i skoven med sin søn.

- Jeg meldte mig og tænkte, at de ringer sikkert aldrig tilbage. Men det gjorde de. Jeg havde bare regnet med at skulle løbe lidt rundt, men så endte det med, at jeg fik en lille rolle. Det er rigtigt sjovt, siger Jørgen Christensen, mens han står med dagens fangst i form af en hare og to fasaner over skulderen.

- I første afsnit fortæller vi historien om, hvad der skete forud for den første slesvigske krig, og her spiller hertugen af Augustenborg og hans bror, prinsen af Nør, en helt central rolle. Det er en meget dramatisk historie og utrolig spændende periode af danmarkshistorien, siger Ane Saalbach.

Scenen i skoven bliver øvet mange gange, inden optagelserne kan gå i gang. To heste fra rideskolen Equifree i Rinkenæs er med til optagelserne, og hertugens søn spilles af rideskoleejernes søn, Lars Bleijerveld. Martin Hestbæk har rideerfaring fra Det Kongelige Teaters udendørs spil i Dyrehaven, og han rider erfarent på hesten gennem skoven.

I de små pauser rettes småting til som en skrue der stikker frem i en trævogn.

- Det er et kæmpe projekt, og vi gør, hvad vi kan, for at få så mange historiske detaljer med som muligt, også når det gælder kostumer og rekvisitter, siger Ane Saalbach.

DR har i foråret optaget på Cathrinesminde Teglværk, hvor det handlede om første verdenskrig. Der har også været optagelser i Aabenraa, og de sidste optagelser vil foregå i løbet af efteråret.

- Vi er rigtig glade for, at vi må få lov at være og filme på Augustenborg. Her er meget smukt - også omkring slottet, hvor udsigten over fjorden er så fin. Og vi glæder os til at vende tilbage til Sønderjylland, når vi i løbet af efteråret skal filme de andre afsnit af 'Grænseland', siger produceren.