DR-kommunikationschef med en fortid på Als fylder 40 år

40 år: Kommunikationschef i DR Lasse Bastkjær Jensen, Hørsholm, fylder onsdag 8. maj 40 år.

Inden Lasse Bastkjær Jensen i 2016 blev kommunikationschef i DR var han i tre år global chef for de eksterne kommunikationsaktiviteter i Danfoss på Als. Forinden var han fra 2007 til 2013 først kommunikationsrådgiver og siden ansvarlig for den eksterne kommunikation i TDC.

Lasse Bastkjær Jensen blev i 2006 kandidat i Public Relations og Virksomhedsstudier på Roskilde Universitetscenter. Samtidig var har redaktør ved Berlingske Media, medlem af BT's lederkollegium og ugentlig lederskribent.

At Lasse Bastkjær Jensen er mere end en dygtig og vellidt kommunikationschef demonstrerer han ved mange lejligheder, som for eksempel når han serverer lækre burgere med egen hjemmelavet pulled pork og coleslaw for sine medarbejdere. Andre af sine håndværksmæssige talenter bruger han i hjemmet i Hørsholm, hvor han bor med hustruen Marie Louise Bastkjær Heimann og deres to drenge Bjørn og Alfred.