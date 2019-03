DNA-spor får politiet til at sigte ung mand for færgehærværk

- Nu har jeg været her i over 22 år og aldrig oplevet noget lignende. Det er virkelig trist at se, lød det fra overfartsleder for Ballebro-Hardeshøj, Søren Nielsen, da han en søndag i december stod på Færgen Bitten på Nordals efter hærværk og tyveri af blandt andet en pung med 600 kroner, seks nødraketter, varmt undertøj og to strålerør til brandslanger.

Hærværket var så omfattende, at færgen ikke kunne sejle et par dage, ind til søfartsmyndighederne havde givet grønt lys.

Nu har politiet fundet frem til en 18-årig mand fra Nordals, der er sigtet for hærværket på baggrund af DNA-spor. I forbindelse med hærværket blev der fundet totter fra en vatteret jakke og blod, der vidnede om, at klatretyven må have skåret sig ved at klatre ind gennem en knust rude.

Gerningsmændene havde først forsøgt at komme ind ad en dør på færgen. Da det ikke er lykkedes, har de firet sig ned langs den ene side og smadret fire vinduer. Blandt andet til toiletterne og til sidst personalerummet, som var blevet gennemrodet. De havde også forsøgt at hakke sig gennem en anden metalvæg for til sidst at fyre et par pulverslukkere af i styrhuset.

Den unge mand nægter sig skyldig.