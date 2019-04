DM i Skills: Jonas og Victoria går efter guldet

Torsdag, fredag og lørdag afholdes DM i Skills i Næstved Arena. To af deltagerne har lærepladser på Als, og de er blandt de dygtigste elever i hele landet til hver deres fag. Det er frisørelev Victoria Saf Vest og automatiktekniker i lære, Jonas Stengaard Pedersen.

Sønderborg: - Jeg er ellevild med at konkurrere, siger Victoria Saf Vest. I slutningen af januar deltog hun i sin første konkurrence i sit håndværk som frisør. Det var en spontan beslutning, at hun tilmeldte sig. Med kun 14 dages forberedelse lykkedes det for hende at vinde tredjepladsen til Randersmesterskaberne i disciplinen bombage. Bombage er en klassisk føntørring, som giver et tidsløst Elvis Presley-look. Det er også en af fire udfordringer, som Victoria Saf Vest skal gennemgå til DM i Skills. De andre er en langhårsopsætning, trend for damer og også herretrend. Lige siden Randers er hun blevet bidt af konkurrenceverden indenfor frisørfaget. Det er sidste år, at Victoria Saf Vest kan deltage i DM i Skills. Kun elever på erhvervsuddannelser kan deltage, og hun er snart færdiguddannet. - Man kan aldrig blive en god nok frisør, slår hun dog fast. Hendes fag handler til en vis grad også om at følge med i den nyeste mode indenfor frisørverden. Det bruger Victoria Saf Vest en del af sin fritid på - særligt op til DM i Skills. Det er nemlig ikke dagligdags klipninger, hun skal vise frem, men derimod mere spektakulære frisurer, som hun skal præstere. - Det er dejligt at kunne udfolde sin kreativitet.

DM i Skills Siden 2011 har organisationen SkillsDenmark afholdt DM for erhvervsuddannelserne.I år er konkurrencen i Næstved Arena fra torsdag d. 4. april til lørdag d. 6. april.



Om lørdagen uddeler Lars Løkke Rasmussen priser og diplomer ud til vindere fra 43 fag.



Victoria Saf Vest er frisørelev på Salon Manhattan i Sønderborg. Hun går på frisøruddanelsen på EUC Syd i Aabenraa. Foto: David Skaaning

Som fader, så datter Victoria Saf Vest er frisørelev hos Salon Manhattan i Sønderborg, og her er chefen særligt begejstret for hende. Det er nemlig hendes far. - Min far er frisør. Han lærte mig at klippe, for som han siger, er det godt at kunne et håndværk, fortæller Victoria Saf Vest. Hun har otte års erfaring med faget, fordi hun siden folkeskolen har haft en frisørsaks i hånden. Hun tog en merkantil studentereksamen på det Blå Gymnasium og stod mellem valget om at være frisør eller finansøkonom. - Jeg spurgte mig selv: Hvor kan jeg være til mest gavn og sprede størst glæde? Og for mig er det vigtigt at se folk blive glade. Det sker tit, at mine kunder bryder sammen i frisørstolen, fordi de synes, at jeg har gjort dem smukkere, fortæller Victoria Saf Vest. Det er første gang, at frisøruddannelsen på EUC Syd deltager i DM i Skills. Victoria Saf Vest deltager med studiekammeraten Julie Vohs Jacobsen.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Automatikteknikere løser fejl og problemer med store industrimaskiner og -robotter. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Robotternes mester Også Jonas Stengaard Pedersens far har haft en lille indflydelse på valget af uddannelse: - Min far har altid sagt, at jeg skulle være automatiktekniker, for det ville han gerne selv have været, siger Jonas Stengaard Pedersen. Siden han var dreng, har han altid været glad for computere, så Jonas Stengaard Pedersen uddannede sig først til it-supporter. Her løste han tekniske problemer i en almindelig virksomhed, men det var ikke helt nok for ham. - Jeg havde lyst til at prøve kræfter med de store maskiner, fortæller han.

For Victoria Saf Vest er det en vigtig at skabe glæde med sit frisørhåndværk. Foto: David Skaaning

Konkurrence i automatik Når de store robotter i industriens verden bryder sammen, så er hjælpen at finde hos en automatiktekniker. Jonas Stengaard Pedersen uddanner sig til at spotte fejl og løse problemer på selv de mest komplicerede industrimaskiner. - Det er et meget nørdet fag. Jeg plejer at sige, at man bliver lidt elektriker, lidt mekaniker og lidt smed, forklarer Jonas Stengaard Pedersen. Når man konkurrerer i DM i Skills som automatiktekniker, så kan udfordringerne ligne en svendeprøve. Jonas Stengaard Pedersen skal vurdere, hvor fejlene kan sidde i maskiner, han aldrig har set, og finindstille og regulere dem. Han har fået fri fra sin læreplads, Danfoss Heating, for at træne op til Danmarksmesterskaberne. - Det er jeg utroligt glad for. Det er ikke alle steder, som støtter op om konkurrencen. Så det er en stor ære at vise fanen til DM for min praktikvirksomhed, Danfoss Heating, siger Jonas Stengaard Pedersen.