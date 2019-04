DM i Skills: Blans-slagter skærer sig til guld

Lørdag eftermiddag blev vinderne til Danmarksmesterskaberne i Skills kåret. To slagterlærlinge fra Danish Crown i Blans stak af med 1. og 2. pladsen.

- Jeg kunne aldrig have klaret det uden vores lærlingeansvarlige Blans. Han har været kanon stor hjælp og har lært mig alle skæringerne, fortæller Danmarksmesteren Morten Øgendahl.

2. pladsen gik til Alex Svingholm, mens Morten Øgendahl lykkedes med at skære sig frem til guldet.

Blans: Danish Crown-slagteriet i Blans sendte to lærlige afsted til Næstved Arena for at konkurrere i DM i Skills i slagterfaget. Begge kom hjem med en medalje.

Slagterkonkurrence

Siden torsdag er slagterlærlingene blevet udfordret i deres håndværk med forskellige skæringer. Første dag skulle de lave en traditionel femdeling og en eksportskæring. Fredag og lørdag udmærkede de sig med detailskæringer.

- Den sidste opgave handlede om at være kreativ. Vi fik et midterstykke og temaet "under grill", og så skulle vi i gang, forklarer Alex Svingholm.

Her handlede det om at præsentere et stykke kød, der er krydret, marineret og på alle måder klar til grillen.