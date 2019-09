DM-finale vender hjem til Nybøl

DM-finalen i motocross kommer hjem til Nybøl. Sønderborg Motorclub kan søndag se frem til at afvikle DM-finalen i motocross.

Nybøl: Efter fire års pause afvikles DM-finalen igen på Nybølbanen. Det er besluttet af Sportsdivisionen ved Danmarks Motor Union. Den lokale cross-kører, Mads Sjøholm, fra Sønderborg Motorclub ligger i øjeblikket på en samlet 2. plads i MX-2 klassen, og kan med et godt resultat på søndag ende på førstepladsen.

- De kører om 100 point i løbet på søndag. Og Mads er kun 25 point bag førstepladsen, så vi håber, at han lige kan hanke op i sig selv og trække en sejr hjem, fortæller formanden for Sønderborg Motorclub, Ole Poetzsch, og fortsætter:

- Det kunne være rigtig fedt at have en danmarksmester her i klubben.

Mads Sjøholm er normalt bedst på hårde crossbaner, og banen i Nybøl er med blødt og tungt sand, og selvom det ikke er hans foretrukne underlag, burde Mads Sjøholm have en fordel på hjemmebanen, han kender så godt.

Udover Mads Sjøholm ligger Stefan Kjær Olsen også lunt i svinget til en DM-sejr, han ligger i øjeblikket på førstepladsen i MX-1 klassen. Og selvom han i øjeblikket kører for en klub i Odense, anses han stadig for at være en lokal.

- Stefan startede her i klubben som seksårig, han flyttede til Odense sidste år på grund af arbejde, og derfor skiftede han også klub. I vores øjne er han stadig en Sønderborgknejt, og det jeg glæder mig mest til på søndag, er at se Mads og Stefan kæmpe om hver deres førsteplads, fortæller formanden Ole Poetzsch.