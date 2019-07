Finalestævnet i tre motocrossklasser bliver holdt søndag den 22. september på Nybølbanen ved Amtsvejen. Dermed vender DM-finalen tilbage til Sønderborg, som historisk set har haft tradition for finalestævnet. Senest i 2015.

Sønderborg: Omkring 100 af landets bedste motocrossryttere lægger vejen forbi Nybølbanen, når der skal være DM-finale i motocross til september. Der vil være finale i de tre klasser: MX-1, der kaldes for Kongeklassen, MX-2 og Junior-125.

- Vi glæder os meget til at få det skudt i gang og vi er er så småt i gang med at forberede os, fortæller Ole Poetzsch, der er formand for Sønderborg Motor Club, som arrangerer stævnet

Blandt andet har billetskuret fået en overhaling, så det ser præsentabelt ud, inden de cirka 2.000 publikummer tager plads på tilskuerrækkerne. Der er også ved at vær styr på toiletfaciliteter, vaskepladsen og den nye ryttergård.

For noget tid siden solgte lodsejeren grunden, hvor den gamle ryttergård stod, så klubben har ledt efter en plads i nærheden af banen med adgang til strøm, hvor motocrossmaskinerne kan stå.

- Ja, ryttergården bliver lidt interimistisk i år med strømkabler over jorden, for vi lejer grunden af kommunen. Det bliver ikke så pænt, men det er vilkårene, fortæller Ole Poetzsch.