DIS vil skaffe kloge hoveder til områdets virksomheder

Dansk IngeniørService, DIS, vil være med til at afhjælpe manglen på kompetent arbejdskraft i lokalområdet. DIS råder over flere end 500 ingeniører i ind- og udland. Nu er de også rykket ind på Alsion.

Sønderborg: Ikke sjældent hører man virksomheder klage over manglen på den rette og kvalificerede arbejdskraft. Særligt i områder der ligger langt fra landets største byer. Det er også problemet for flere virksomheder i det syd- og sønderjyske.

- Derfor er vi da også blevet taget rigtig godt i mod her fra starten. Vi kan fjerne en bekymring, der går på, at virksomheder oplever at måtte bremse væksten, fordi de ikke kan få den rette arbejdskraft, forklarer Jesper Jacobsen, der er ansat hos Dansk IngeniørService som salgschef af den netop åbnede Sønderborgafdeling placeret på Alsion.

Herfra vil man servicere de sønderjyske virksomheder, som har behov for højtkvalificeret arbejdskraft til at udvikle produkter og forretningen i det hele taget.

- Det giver samtidig rigtig god mening for os at være placeret i sammenhæng med ingeniøruddannelserne her på SDU, hvor vi desuden kan hjælpe med at finde penge til studieprojekter. Vi har to slags kunder - dem vi arbejder for og dem, der skal arbejde for os, tilføjer Jesper Jacobsen, som ikke selv har en teknisk baggrund, men de sidste fem år arbejdet hos OJ Electronics i Sønderborg med salg af tekniske produkter i hele verden.