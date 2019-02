DIF-direktør: Touren bliver en folkefest

Den danske Tour de France-start i 2021 møder stor ros fra Danmarks Idrætsforbund, der håber, at løbet både kan skabe opmærksomhed og inspirere flere til at komme på cyklen.

Sønderborg: Nyheden om, at Tour de France kommer til Danmark i 2021 vækker glæde hos Danmarks Idrætsforbunds direktør Morten Mølholm Hansen.

- Det er en kæmpe cadeau til Danmark som cykelnation og som værtsnation. En Tour-start er én af de helt store begivenheder og en perfekt kombination af sportslig tyngde og tilskueroplevelse. Det er en stor bedrift, og det har krævet ekstra at få arrangørerne til at flytte hviledage for, at det kan lade sig gøre, siger Morten Mølholm Hansen i en pressemeddelelse.

Han mener, resultatet er kulminationen på en stor indsats fra alle de involverede parter og byer. Udover den store opmærksomhed fra tv-seere og cykelentusiaster verden over, så vil der også blive trængsel langs ruten på de tre etaper - der til slut ender i Sønderborg den 4. juli 2021.

- Det er meget få sportsbegivenheder, der formår at skabe så festlig en ramme rundt om aktiviteten, som det er tilfældet med Tour de France. Det bliver en folkefest. Vi håber, at den festlige ramme og opmærksomheden kan bruges til at inspirere flere danskere til selv at prøve kræfter med cykelsporten" siger Morten Mølholm Hansen.