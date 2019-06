Dansk Folkeparti vil efter at have læst 94 høringssvar ikke længere støtte et biogasanlæg i Kværs. Partiet peger i stedet på, at man arbejder for et stort fælles anlæg ved Kliplev i Aabenraa Kommune, som der også er planer om.

Kværs: Det lå næsten i kortene. Dansk Folkeparti trækker dets støtte til et biogasanlæg ved Kværs. Allerede midt i maj begyndte parties tilbagetog, da folketingsmedlem Jan Rytkjær Callesen i JydskeVestkysten midt under folketingsvalgkampen annoncerede, at DF ikke vil støtte biogasanlægget mod befolkningens ønske.

- Vi vil ikke tryne den lille mand og lade landbefolkningen lide under konsekvenserne af et biogasanlæg. Det er ikke for at vende mig imod Project Zero, men vi må tage hensyn til folk i landområderne og ikke overlade til dem alene at bære konsekvenserne af klimaomstillingen, når vi ellers overser dem i så mange andre sammenhænge. Kommer vi ikke i mål med Project Zero i 2029, må vi give det fem år mere og lade det være i 2034, sagde Jan Rytkjær Callesen. Nu tager partiet den fulde konsekvens og byrådsgruppens formand Stefan Lydal trækker officielt støtten. Det sker efter at have læst de 94 høringssvar, der er kommet før teknisk udvalg behandler sagen tirsdag.

Det er især de næsten 33.000 årlige transporter til og fra biogasanlægget - altså 90 daglige transporter igennem landsbyerne Kværs, Snurom og Felsted, der bekymrer beboerne. Anlægget skal med tiden håndtere 800.000 tons biomasse, der kan varme 17.000 boliger op.

- Jeg er meget overvældet af de mange høringssvar, der går på tung trafik og trafiksikkerhed for især de bløde og helt små trafikanter. Selv om jeg ved, at NGF Nature Energy vil forsøge at løse mest muligt med god planlægning af chaufførernes ruter, så ændrer det jo ikke ved det faktum, at der stadig er mere end 100 tunge transporter skal til og fra anlægge på daglig basis, og det vil altså alt andet lige kunne mærkes lokalt, siger Stefan Lydal.

- Jeg tror, det er vigtigt, at man først og fremmest tænker infrastruktur, når man skal placere sådan et anlæg. I Glansager ved Sønderborg har vi således placeret anlægget i et industriområde lige ved Omfartsvejen, hvor det er nemt at komme til og fra, og hvor der ikke et bløde trafikanter på vejene, siger Stefan Lydal.