- Valget er i sigte, og det vil den politiske dagsorden selvfølgelig også være præget af. Noget af det, som står øverst, er at fastholde en stram udlændingepolitik med hjemsendelse af de flygtninge, Danmark har beskyttet, når hjemlandene er sikre. Desuden en fortsat kamp for grænsekontrollen, understreger Peter Skaarup.

- Vi har allerede mandag eftermiddag en tur til Dybbøl og får blandt andet rundvisning på historiecentret. Det er jo et flot naturskønt område fyldt med historie, siger partiets gruppeformand Peter Skaarup, der ankommer i dag, mandag, sammen med sine partikolleger. Deltagerne, som er fra Folketinget, Europaparlamentet, hovedbestyrelsen og relevante medarbejdere, er indkvarteret på Comwell Hotel, hvor sommergruppemødet markerer starten på den nye politiske sæson og netop dette år i Sønderborg ser frem mod et folketingsvalg senest til juni 2019.

Peter Skaarup, gruppeformand for Dansk Folkeparti

- Det føler jeg mig ret sikker på. Jeg synes, den har bevist sit værd ved at mindske både antallet af asylansøgere og kriminaliteten med indbrudsbander, tilføjer Peter Skaarup, som heller ikke tror, at det giver problemer i forhold til EU.

Landdistrikter

Af mindre dramatiske, men for partiet mindst lige så vigtige emner, peger Peter Skaarup på landdistrikterne og de ældre, hvor der skal være et stærkt fokus.

- Der har været to omgange med udflytninger af statslige arbejdspladser. Det har givet positive effekter, så det kan også blive aktuelt at fortsætte. Vi vil i DF i det hele taget have sammensat en stærk politik på landdistriktområdet, påpeger Skaarup og fortsætter:

- Og så skal vi have drøftet ældrepolitik. Særligt med henblik på de samspilsproblemer vi i stigende grad oplever, når ældre med opsparing går på pension og modregnes uhensigtsmæssigt.

Sommergruppemødet slutter med et pressemøde onsdag kl. 13.00 - formentlig udendørs i solskin og med kig til det danske nationalsymbol, møllen på toppen af Dybbøl Banke.