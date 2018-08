DF snart klar til sommermøde i Sønderborg

Sønderborg: Dansk Folkepartis politikere fra både Folketinget og Europaparlamentet kommer i høj grad blandt venner, når de fra mandag og frem til onsdag den 8. august mødes i Sønderborg til det årlige sommergruppemøde.

Ved seneste folketingsvalg blev landsdelen kendt som "det gule Danmark" med en stor andel stemmer fra netop Dansk Folkeparti.

- Der er ikke nogen særlig årsag til, at det er i Sønderborg, at sommergruppemødet afholdes i år. Vi holder sommergruppemødet et nyt sted i landet hvert år, som typisk er booket lang tid i forvejen. Sidste år var det i Sorø. Men Sønderborg er jo en dejlig by med en spændende historie og med gode faciliteter, så det er da et helt oplagt sted for DF at holde sommergruppemøde. Det har vi i øvrigt også tidligere gjort, siger Henrik Mogensen nyhedschef i partiets pressetjeneste på Christiansborg, hvorfra man blandt andet lægger programmet for det tre dage lange møde.