For politikeren Stefan Lydal har det ikke været uden omkostninger at være i politik. Han er blevet fulgt hjem af en bil som ung og fået trusler på sin telefon. Han har valgt at være forsigtig med at opgive telefonnummer og adresse.

Sønderborg: For Stefan Lydal har det sådan set været en del af sit politiske virke helt fra tiden som ungdomspolitiker i Odense. For der for 10-15 år siden var det ikke så stuerent som i dag at skilte med, at man er medlem af Dansk Folkeparti.

- Jeg har været udsat for en del telefonchikane. Men det er 10-12 år siden. Det stod på i perioder, men det har aldrig været trusler. Det var kun opkald på skæve tidspunkter og mærkelige henvendelser. Jeg er også blevet fulgt hjem af en bil - hele vejen ind igennem Odense af en bil, fordi jeg kørte på knallert med min blå DF-jakke med logo på ryggen. Det er jeg sikker på var årsagen, og det var ret ubehageligt, fortæller Stefan Lydal.

- Men jeg har en gang som byrådsmedlem i Sønderborg været udsat for trusler. Det skete en sen aftentime - en lørdag i 2015 - og der blev dengang indtalt to på hinanden følgende beskeder på min telefonsvarer. Det var ikke som sådan i forbindelse med en verserende sag i byrådet. Det gik mere på en generel trussel mod mig og mit politiske ståsted, fortæller Stefan Lydal. Han meldte sagen til Syd- & Sønderjyllands Politi, der dog ikke gjorde mere ved sagen.

- De virkede ikke synderligt begejstrede for at foretage sig noget, nu da det "kun" var foregået på telefonen, siger Stefan Lydal.

Den episode var dog så skræmmende, at DF-politikeren har taget sine forholdsregler og er blevet mere forsigtig.

- Jeg har valgt at få navne- og adressebeskyttelse, så du finder mig ikke i telefonbøger og så videre. Hvis du går ind på Sønderborg Kommunes hjemmeside, vil du kun finde mit telefonnummer. Min adresse er rådhusets adresse, fortæller Stefan Lydal. Det er dog blevet meget nemmere at være DD-politiker, mener han.

- Stemningen er blevet meget bedre omkring mit parti, end da jeg meldte mig ind for 15 år siden. Dengang var det ikke noget, man snakkede højt om af frygt for andres reaktion. I dag er det helt okay at sige, at man er DF'er, fortæller Stefan Lydal. Ved det seneste folketingsvalg stemte cirka hver tredje sønderjyde på Dansk Folkeparti, og dermed var det partiet med størst opbakning i landsdelen.