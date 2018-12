Byrådsmedlem Jan Rytkjær Callesen (DF) vil have kultur- og idrætsudvalget til at sløjfe særlige timer for kvindesvømning i Humlehøj. I forvejen er der stort pres på svømmehallen med få vandtimer til både offentlig badning og klubberne.

Sønderborg: I kølvandet på de stadig store udfordringer med at give foreninger og borgere plads nok i Humlehøj-Hallens bassiner, kommer DF's Jan Callesen nu med et indspark, som han vil have udvalget for kultur, idræt, handel og turisme til at se på.

Det handler om de ugentlige timer, der er forbeholdt kvinder. Omkring halvanden time onsdag eftermiddage er således for kvinder over 50 år og et par timer fredag omkring middag for kvinder af anden etnisk herkomst end dansk. Her kan der desuden klædes om i selvstændige kabiner og vinduerne fra cafeteriet blændes af med gardiner.

- De timer kunne bruges bedre, når nu der er så meget pres på at få plads til andre borgere og klubber. Jeg synes egentlig heller ikke, det er en kommunal opgave at sørge for svømning kun for kvinder. Hvis der er sådanne ønsker, så kan man jo lave en forening og søge haltimer på lige fod med de andre klubber, siger Jan Callesen, der vil have emnet på dagsordenen i udvalget, hvor han sidder.