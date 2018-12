Dansk Folkepartis Stefan Lydal beskylder politikere for urent trav, da det blev besluttet at se bort fra en lokalplan for den tyske børnehave i Broager.

SØNDERBORG: Politikere i byrådet har blandet sig utidigt i, at der ikke skulle laves nogen lokalplan for den tyske børnehave i Broager. Det mener Dansk Folkepartis gruppeformand i byrådet Stefan Lydal efter at have fået aktindsigt i forløbet omkring byggeriet af børnehaven. Det blev standset i sommer, fordi plannævnet afgjorde, der skulle være lavet en lokalplan, som toppolitikere efter DF'erens bedømmelse bevidst valgte at se bort fra. Det fortalte han på onsdagens byrådsmøde, der netop godkendte den længe ventede og udsatte lokalplan for den omdiskuterede børnehave.

- Der er altså helt klart tale om en utidig politisk indblanding, der i dag er skyld i, vi igen hastebehandler lokalplanforslaget for matrikel 388 i Broager. Forvaltningen konkluderede den 25. august 2016, at der VAR lokalplanpligt. Dagen efter virker det umiddelbart til, at DSSV tager afgørelsen til efterretning, men et par uger senere sender Stephan Kleinschmidt en e-mail til kommunaldirektør Tim Hansen, der går videre til chefen for planafdelingen og direktøren for teknisk forvaltning. Kommunaldirektøren foreslår et møde med Stephan Kleinschmidt, borgmeteren og Erik Lorenzen. Jeg kan ikke sige, om mødet blev afholdt, men en uge senere fremgår det af en mail fra direktøren for teknisk forvaltning til Frode Sørensen at: "Som aftalt i telefonen udarbejder forvaltningen ingen lokalplan for den nye børnehave", sagde Stefan Lydal på byrådsmødet.

Han fik efter lang tids anmodning onsdag formiddag udleveret et usb-stik med fuld aktindsigt i forløbet omkring, hvorfor kommunen valgte ikke at kræve lokalplanpligt allerede i 2016. Stephan Kleinschmidt er formand for det tyske mindretalsparti Slesvigsk Parti. Erik Lorenzen var børne- og uddannelsesudvalgsformand. Frode Sørensen var socialdemokratisk formand for teknisk udvalg. Stefan Lydal mener, det blev aftalt at se bort fra en lokalplan. Det hastede med at få bygget børnehaven, som dermed kunne få millioner i tilskud fra den tyske stat.