Cykeltyve taget på fersk gerning

Sønderborg: Det blev en kort fornøjelse for tre tyve, da de mandag aften ved 23-tiden brød ind i et par skure tilhørende Kløver-Skolen i Sønderborg. Her forsøgte de at stjæle 22 cykler, men en patrulje nåede frem og tog de to af dem på fersk gerning. Den tredje stak af, men blev anholdt her til morgen.

De to første er en polsk kvinde på 18 år og en herboende mand på 20 år. Manden, som blev anholdt tirsdag morgen, er også dansk og 29 år. De bliver nu alle tre afhørt og sigtet for indbruddet.