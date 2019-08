Cykelstier og vejstrækninger gror til efter besparelser: - Det kan sagtens være, vi er gået for vidt

Der har været klager og manglende forståelse for, der bliver klippet mindre beplantning, græs og grøfter denne sommer, så de ansvarlige vil se på, om de har været lidt for ivrige med sparekniven.

- Der er borgere, der tager sagen i egen hånd og selv tager ud og klipper beplantning omkring cykelstien. Det skal vi selvfølgelig have hånd i hanke med. Vi kan ikke forsvare indsatsen i de grønne områder, hvis ikke vi kan forklare hvordan og hvorfor. Vi må have retningslinjer, vi kan kommunikere klart ud. Ikke alle har været tilfredse med besparelserne i de grønne områder. Reviderer vi vor opfattelse, vil det indgå i budgetforhandlingerne, siger Tage Petersen.

- Vi har været enige om at spare, men vi må også vise format til at erkende, hvis vi er gået for vidt. Hvis man ikke kan passere en cykelsti på forsvarlig vis, går det ud over trafiksikkerheden. Bruger vi millioner på at anlægge cykelstier, skylder vi også at vedligeholde dem, så cyklisterne kan bruge dem til formålet, og de ikke er ufremkommelige på grund af bevoksningen, siger Venstres medlem af teknik- og miljøudvalget Tage Petersen.

SØNDERBORG: Der har været massiv kritik af manglende klipning og vedligehold af grønne områder og stier denne sommer. Der er sparet i omegnen af en halv million kroner på de grønne områder, der nu til en vis grad bliver holdt efter devisen "vild med vilje". Det har ikke vakt udelt begejstring i sommerlandet. Blandt andet går kritikken på, at cykelstier og vejstrækninger er groet til i en sådan grad, at det går ud over oversigtsforhold og trafiksikkerhed. Cyklister risikerer at få vildt voksende planter ind i hjulene på svært fremkommelige cykelstier.

Der er gang i udbygningen af cykelstier i Sønderborg kommune. Fynshav-Elstrup, Skelde-Broager, Skovby-Trænge og Kværs-Rinkenæs er på tegne- og byggebrættet. I 2020 kommer Nybøl-Broager til. Der har i sommer været en lind strøm af klager over manglende vedligehold af grønne områder på blandt andet Nordals, Kær Bygade, Ulkebøldam og Hørup foruden stier og veje, som borgere har klaget over er ufremkommelige med manglende sigtbarhed og trafiksikkerhed til følge. Der bliver klippet og ryddet mindre end tidligere på grund af besparelser og fordi, flere planter og grøftekanter skal have lov at gro vildt, men det skal kunne lade sig gøre at færdes sikkert.

Kommunen kan få behov for en håndsrækning med hækklipningen de steder, bevoksningen breder sig uhensigtsmæssigt, men mener man, der er behov for folk fra Vej & Park, kan man gå ind under Giv et Praj på kommunens hjemmeside. Arkivfoto

Snak med borgerne

- Det kan sagtens være, vi er gået for vidt. Det vil jeg drøfte med udvalget. Vi går selvfølgelig ind for konceptet vild med vilje, men vi skal klippe beplantning, så der bliver taget hensyn til sigtbarheden. Jeg vil ud at drøfte med borgerne, hvordan det skal være. Der er mange steder, man godt kan lade være med at klippe og beskære så meget, men vi skal selvfølgelig også gøre det, der er nødvendigt. Det kan også være en god ide at stille materiel til rådighed for, at folk kan gøre det selv, som der er eksempler på i øjeblikket på Facebook, siger udvalgsformand Aase Nyegaard, Fælleslisten.

- Vi kender ikke altid konsekvenserne af de beslutninger, vi tager. Det er godt, nogle borgere gør os opmærksom på det. Der er behov for at spare 50-60 millioner kroner på det samlede budget de kommende år, så vi skal selvfølgelig se nøje på, hvad vi bruger pengene til. Selvfølgelig skal vi vedligeholde cykelstier, hvis vi anlægger dem. Folk er gode til at give et praj om manglende vedligehold. Det skal de endelig blive ved med, siger Aase Nyegaard.

- Der er kommet væsentlig flere klager over vedligehold af grønne områder, end der plejer at komme. Vi skal være opmærksomme på, hvordan vi forholder os. Det vil blive et led i budgetlægningen. Det kommunale budgetseminar er blevet udskudt, fordi vi afventer den ny regerings finanslov, siger næstformand Stefan Lydal, Dansk Folkeparti.