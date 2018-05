Cykelsti på vej fra Sydals over dæmningen til Kegnæs

Fakta

Blandt udeståenerne i planlægningen af cykelstien er, at Kegnæsvej skal krydses, så cyklisterne kan fortsætte ad en dobbeltsporet cykelsti i den østlige side af vejen fra Skovmosevej, hvor der ventes at støde en del cyklister til fra sommerhusområdet Skovmose. Et par elskabe skal indpasses i forløbet, ligesom der kommer en bro over et vandløb. Vejen krydses igen ved et fortidsminde syd for dæmningen til Kegnæs. Der skal laves et helleanlæg samt belysning, hvor vejen krydses. På dæmningen er der begrænset plads til at anlægge cykelsti, og der er risiko for, at cykelstien kan blive ædt af havet, så planen er at opføre en støttemur på noget af strækningen, hvis Kystdirektoratet giver tilladelse til det. Direktoratet har en forventet sagsbehandlingstid på 26 uger. Yderligere skal det overvejes, hvordan cykelstien passerer et par ejendomme og el-forsyningsskabe på Kegnæs på ukompliceret vis.