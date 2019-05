Cykelsti mellem Skovby og Trænge ser ud til at være på plads

Det er så svært at føre en cykelsti mellem Skovby og Trænge, at der må ydes ofre undervejs som krydsning af hovedvejen, men nu mener man at have landet en politisk løsning.

KEGNÆS: På et borgermøde i februar spurgte formand for teknik- og miljøudvalget i Sønderborg kommune, Aase Nyegaard, Fælleslisten, om borgere på Sydals virkelig også vil have syv kilometer cykelsti til Kegnæs. Svaret var klart ja, selv om der var gået en lang diskussion forud om, hvordan den skulle forløbe. Nu har udvalget lagt sig fast på udkastet fra dengang, hvor cykelstien krydser vejen, fordi der ikke ser ud til at være andre løsninger. Der er fortsat ikke udelt tilfredshed om cykelstiens forløb.

- Jeg er ikke imponeret af det materiale, vi har fået forelagt, men havde gerne set flere alternativer. Jeg vil bruge den kommende tid på at få en fornemmelse af, hvordan borgerne forholder sig til resultatet, siger det socialdemokratiske udvalgsmedlem Kristian Beuschau, der selv bor på Kegnæs.

Ifølge planen begynder stien ved Skovby og føres i den østlige vejside frem til campingpladsen Kærneland, hvor stien trækkes ud mod vejen for at komme nænsomt forbi en lavtliggende matrikel. Nord for Kærneland krydser cykelstien vejen og fortsætter i den vestlige vejside. Det sker ved hjælp af krydsningsheller to steder for at sikre de bløde trafikanter.

På borgermødet blev det foreslået at lade cykelstien fortsætte i den østlige side helt ned til campingpladsen, men der er et lavt fugtigt areal med passager til flere ejendomme, og det gør det overordentligt kompliceret at anlægge cykelsti ud for de vandholdige indkørsler. Det blev også foreslået at lægge cykelstien over Drejet på ydersiden ud mod det sydfynske øhav. Det vil være en dyr og besværlig løsning, som der heller ikke er vished for, Kystdirektoratet vil acceptere. Derfor holdes cykelsti-føringen på indersiden mod Høruphav.