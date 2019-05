RINKENÆS: På et borgermøde i Rinkenæs i januar pegede folk entydigt på, at når cykelstien fra Kværs føres videre til Rinkenæs, skal den ende i Årsbjerg ved tyske Förde Schules sportsplads. Dermed fik politikere og administratorer et vink, som de har valgt at gå videre med ved at vedtage det ønskede forløb. Enkelte hurdler er, der skal findes en løsning for Buskmosevej 10, som ligger så tæt på vejen, at huset skulle rives ned, hvis cykelstien skulle gå der. I stedet arbejdes der nu på en løsning, hvor cykelstien drejer af ved grunden Buskmosevej 10 og fortsætter mod syd til Rinkenæs. Det vil give det mindste indhug i matriklen, da bygningerne fortsat vil stå uberørte, selv om der inddrages et stykke af grunden. Det tegner umiddelbart også til at være en løsning, ejeren er tilfreds med.

De 2,5 kilometer cykelsti koster inklusive arealerhvervelse, erstatninger, projektering, udbud og myndighedsbehandling 8,6 millioner kroner. Der skal laves en jernbanepassage undervejs, men det står BaneDanmark for inklusive finansieringen. En halv kilometer af cykelstien går gennem fredskov, hvilket betyder, kommunen kan komme til at lave halvanden gange så meget erstatningsskov for det, den gør det af med, men det er der også stor velvilje over for, så det ser ud til at være en aftale, der kan landes med Naturstyrelsen.

- Det er rigtig glædeligt, cykelstiens forløb er landet på den gode måde. Borgerne anså det for vigtigt, cykelstien går til Årsbjerg, og vi valgte den ønskede løsning. Interesserede borgere har været meget indstillet på at opgive mailadresser og sparre med kommunen om cykelstiens forløb. Vi skal finde en løsning for Buskmosevej 10, men det regner vi også med, kan lade sig gøre, siger formand for teknik- og miljøudvalget Aase Nyegaard, Fælleslisten.

- Den valgte linjeføring til Årsbjerg er den mest trafiksikre og den, der løser de fleste lokale behov, siger Venstres Tage Petersen.