Cykelsti mellem Elstrup og Fynshav kommer til at sno sig

Forløbet af en længe ventet cykelsti fra Fynshav mod de nordgående færdselstrøg er ved at falde på plads, og den kommer sandsynligvis til at gå både i nord- og sydsiden af vejen.

ALS: - Vi skal have folk op på cyklen, siger den ny formand for teknik- og miljøudvalget Aase Nyegaard, Fælleslisten.

Udvalget er gået i gang med at prioritere cykelstier, og en af dem, der står først for, er Elstrup-Fynshav. Den er et længe næret ønske for at få det midtalsiske cykelstinet til at hænge sammen, og den skal få folk til at bruge den tohjulede på arbejde til de store nordalsiske virksomheder.

Udvalget har tre forløb på den 6,4 kilometer lange strækning at tage stilling til. Det ene går på nordsiden af vejen, det andet på sydsiden, og det tredje krydser hovedvejen Katry og Skærtoft to steder.

Sidstnævnte er udvalget mest lun på, fordi de øvrige løsninger vil give ekspropriation af privat ejendom og gøre det af med Skærtoft Mølles indkørsel, kræve omlægning af trafikkerede vejkryds og opførelse af støttemure. Derfor anses krydsningen lige før Katry og efter Skærtoft Mølle for at være den bedste løsning, da det ser ud til at kunne gennemføres uden at sætte cyklisternes sikkerhed på spil.