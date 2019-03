Cykelsti mellem Dynt og Skelde får grus i stedet for asfalt

Åstedsforretningen i forbindelse med anlæggelsen af cykelstien viste, lodsejerne der skal afstå jord til cykelstien, havde meget imod asfalt-løsningen, fordi den kræver mere grøftegraveri og dermed afståelse af større arealer for at sikre asfaltbelægningen mod at blive undermineret af vand. Landsbylauget havde derimod sat sig ind for asfalten, som der var megen begejstring for. Det følte sig ignoreret af kommunen, der efter laugets mening ikke svarer på mails, hvilket forvaltningen ikke vedkender sig.

SKELDE: For to år siden var der planer om at lave en cykelsti mellem Dynt og Skelde i asfalt med indlagt diodelys ad den gamle jernbanetrace.

For to år siden forlød det, der skulle anlægges en cykelsti på den 2,1 kilometer lange strækning ad jernbanen mellem Dynt og Skelde i asfalt og med diodelys. Der var afsat fem millioner kroner til projektet. Åstedsforretninger viste dog, en grussti ville betyde mindre gravearbejde til at sikre asfalten mod vand. Der er en cykelsti mellem Broager og Dynt, som mangler det sidste stykke til Skelde. Broagerbanen - eller Skeldebanen, som den også blev kaldt - var en jernbane mellem Vester Sottrup Station på Sønderborgbanen, og Skelde på Broagerland. Den havde en kort levetid 1910-1932 og er således anlagt i den tyske tid. Der var stationsbygninger og kraftige skinner til at sikre militære forsyninger blandt andet til marinestationen i Flensborg. Strækningen blev overtaget af Statsbanerne ved genforeningen i 1920 og nedlagt på grund af driftsunderskud omkring ti år senere.

Grus er godt nok

Flere gav udtryk for, at grus udgør en fin og stabil belægning, som sagtens kan holde til trafik og trykket af tungere køretøjer, der eventuelt passerer henover.

- Tidligere teknik- og miljøudvalgsformand Frode Sørensen har været herude og fortælle, kommunen ikke anlægger cykelstier i andre materialer end asfalt, sagde en vred formand for landsbylauget Rudi Cargnelli.

Landsbylauget mener, asfalt er det sikreste og det bedste for de mange unge cyklister, der blandt andet kører til og fra Skelde Adventure Efterskole på mountainbikes. En borger skældte dog lauget huden fuld for, at hvis det ikke havde været for dem, havde Skelde for længst haft en cykelsti.

- Det er ikke nemt det her. I skal ikke bare tro, det er noget, vi har besluttet, sagde Aase Nyegaard, der var til stede i Skelde for at lytte, selv om meldingerne stak lidt i hver sin retning.

- Er det ikke tankevækkende, at da jernbanen blev anlagt i 1909, da tog det ni måneder, spurgte Nora Hansen.

Der kommer ikke lys langs en eventuel grusvej. Nora Hansens forslag om at lade syrenbuske vokse langs strækningen som i fordum tider, lyder besnærende, men andre vil have betænkeligheder ved en sti, der er helt afsondret fra omgivelserne.

- Det nytter ikke at lave en fin cykelsti mellem Dynt og Skelde, hvis I ikke gør noget ved strækningen mellem Dynt og Broager lød det.

Det er der dog umiddelbart ingen planer om. Folk blev opfordret til at give et praj, hvis de mener, der er huller, som bør lappes. Det fik vittige hoveder til at mene, at hele den gamle cykelsti er et praj værd stykke for stykke. Cykelstien blev ikke færdiglagt i hverken tanke eller handling på borgermødet, men forvaltningen tager reaktionerne med hjem og ser, om den kan komme med en plausibel løsning sandsynligvis på en grussti, der er til at cykle på, og som er holdbar i længden.