Cykelringridere snart klar til hestene

Ringriderfesten i Sønderborg kan glæde sig over, at antallet af cykel-ringridere stiger år efter år.

Han hæfter sig ved, at der i de sidste fem år er sket en kolossal fremgang fra et halvt hundrede børne-cykelringridere. Og det vil formentlig stige til et par hundrede deltagere i 2020.

Ved lørdagens cykelringridning var der et imponerende optog gennem byen fra Fri BikeShop på Alsgade, ned gennem gågaden og ud på Ringriderpladsen til området med Børneland. I det lange optog ført an af Broager Brandværns Showband var der ikke færre end 181 børne-cykelringridere op til 14 år. Også Sønderborg Pipes and Drums var med i optoget.

Sønderborg: Ringriderfesten i Sønderborg er klart den by, som har førertrøjen på, når det gælder deltagende ryttere. Ved fredagens ringridning var der 435 ryttere, men de får snart konkurrence af helt unge ryttere. Netop det er alt afgørende for ringridersportens eksistens.

Store præmier

En af grundene er, at der er rigtig mange og store præmier fra erhvervslivet med Fri BikeShop i spidsen. Hovedpræmien i hver af de tre aldersgrupper er en ny cykel, nummer to i hver gruppe får et gavekort på 1.000 kroner og nummer tre en cykelhjelm.

Også når det gælder de finest pyntede cykler er der store præmier på spil. Nummer et får en ny cykel og et familie-sæsonkort til Universe, nummer to et familie-sæsonkort til Universe og nummer tre får fire fribilletter til Universe.

Præmietagerne blev følgende:

0-6 år: 1. Villads Skou, 2. Agnes Minke Mrzyglod og 3. Alba Pape Søndergaard.

7-9 år: 1. Sedin Trbonja, 2. Sofie Selmann Jørgensen og 3. Ashkan Kaasgaard.

10-14 år: 1. Philip Roager, 2. Oliver Skou og 3. Louise Otten Jakobsen.

Der var så mange flotte og pyntede cykler, at Fri BikeShop satte to ekstra præmier på spil til nummer fire og fem.

1. Tobias Hansen, 5 år, cykel som politibil.

2. Laura Rasmussen, cykel som Hotel Alsik.

3. Willian Jørgensen, cykel som panda.

4. Emily Huess, cykel med affald, 250 kroners gavekort til Fri BikeShop.

5. Lukas Rasmussen, cykel som Dannebrog, 250 kroners gavekort til Fri BikeShop.