Cykelmotionister kan have valgt folkemusikken

Der var langt færre deltagere til Alssundløbet - det er et motionsløb for cykelryttere - end i fjor. Løbet er flyttet senere hen i august, men formand for Cyklemotion Sønderborg mener, at Tønder Festivalen kan have lokket en del cyklister.

Sønderborg: Det var en hed søndag i sadlen for de 184 deltager i Alssundløbet. Et cykelløb for motionister. I fjor deltog 240, og formanden for Cyklemotion Sønderborg, Tina Johannsen tror, at folkemusikken ude i Tønder kan have taget toppen af deltagertallet. Cykelmotionister er simpelthen også til kolde fadøl og folkrock.

- Jeg tror godt, vi kan mærke Tønder Festivalen, men Alssundløbet vil vi lægge i samme weekend næste år, og der kommer vi ikke til at konkurrere med Tønder Festivalen, siger formanden. Alssundløbet har tidligere været placeret den første søndag i august, men det har været en udfordring.

- Fordi det har været ret vanskeligt at få nok frivillige på det tidspunkt lige ved skolestart. Det er nemmere lidt længere henne i august, siger Tina Johannsen.