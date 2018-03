Cykelfærge når regeringsniveau

LANGBALLIG: Politikerne i Langballigs byråd afslog tirsdag den 20. februar enstemmigt, at en længe planlagt eldreven cykelfærge kan sejle fra Langballigau til Brunsnæs på den danske side af fjorden.

Det slår imidlertid ikke de folk, som har arbejdet på at realisere overfarten ud.

- Status er, at vi inden for de næste dage sender en anmodning til Søfartstyrelsen om tilladelse til sejlads på Flensborg Fjord til alternative ruter, fortæller Gerhard Jacobsen, som er bestyrelsesmedlem i landsbylauget Brunsnæs-Iller-Busholm (BIB), der har været tovholder på det grænseoverskridende cykelfærge-projekt henover Flensborg Fjord.

Han er dybt forundret over, at byrådet i Langballig ikke vil lade cykelfærgen bruge havnen i Langballigau. Byrådet begrundede sit afslag med, at en cykelfærge til Brunsnæs ville udkonkurrere den privatejede båd Feodora II, som en til tre gange om ugen tager turen mellem Langballigau og Sønderborg.

Sønderborg Kommune har også længe støttet projektet. Planen er, at cykelfærgen til dels skal drives med offentlige midler fra den danske kommune, hvis ikke indtægterne rækker til at dække driften.

- Fra vores side skal det ikke sætte en stopper for, at man opretter en forbindelse mellem Brunsnæs og så en anden havn, siger Stephan Kleinschmidt (Sl.P.), som er formand for kulturudvalget.

Han tilføjer, at i alle de år, han har været politisk aktiv, har der været ønske om en færgeforbindelse over Flensborg Fjord, og at en færge vil være en nøgle til at udvikle området.