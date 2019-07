- Vi skylder alle involverede i projektet en stor tak. Den ånd og stemning, der er skabt, er der lidt kult over. Og det har mange været med til at opbygge anført af kaptajnen Palle Heinrich, mener Gerhard Jacobsen.

Cykelfærgen havde sin jomfrutur 28. juni fra Egernsund til Tyskland via Marina Minde og Brunsnæs. Cirka 1.650 mennesker nåede at benytte færgen, som har plads til 11 passagerer. Allerede med 500 passagerer kørte initiativet rundt.

- Det tog os op imod 25 år at få alle tilladelser, og da vi fik de sidste af slagsen få uger før opstarten, gik spændende jo på, om lokalbefolkningen på begge sider af grænsen ville bakke op. Det har de gjort. Kurven over bookinger er gået støt opad, fortæller Gerhard Jacobsen i en pressemeddelelse.

Klar igen i 2020

Det er tidligere meldt ud, at færgen også sejler til næste år og med plads til en passager med cykler mere til hver afgang.

Desuden håber man på at udvide sæsonen med et par uger i august, ligesom man gerne vil brede projektet ud til at være en del af noget mere.

- Jeg håber f.eks. på en dialog med Landesschau og 2020-aktiviteterne for Genforeningen. Måske de og andre kan se nytteværdien i et samarbejde. Vi skal også se på, om fartplanen skal justeres, og hvordan vi gør bookingen mere enkel. Turistorganisationerne på begge sider af grænsen skal vi have med på råd. Vi får også brug for sponsorer og gode resultater af forhandlinger om havnepenge, som vi betaler i Egernsund, Flensborg og i Langballigau, siger Gerhard Jacobsen.

Fra middelalderen og frem til 1875 har der sejlet en færge mellem Brunsnæs på Broagerland og Holnis i Tyskland. Bag cykelfærgen står Brunsnæs-Iller-Busholm Landsbylaug, som fødte idéen for 25 år siden. Cykelfærgens Venner har med sponsorhjælp fra blandt andre SE Vækstpulje og Gråsten Teglværk arbejdet ihærdigt for projektet.