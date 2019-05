- Vi er med for at samle penge ind til fordel for børn og unge i sorg. Vi vil også gerne være med til sådan et arrangement i Sønderborg, siger Vivi Brit Nielsen, der er holdleder for cykelholdet.

- Vi er med fordi, vi gerne vil vise, hvad medlemmerne i CrossFit Sønderborg kan. Crossfit er funktionel træning, og det kan netop bruges til sceneopbygning og tribuneopbygning. Vi har også et godt sammenhold, og derfor kan vi stå sammen om sådan en opgave. For mig personligt bliver det da også en kæmpe oplevelse at være med til sådan en begivenhed, siger Palle Hyldgaard Olsen, der ejer CrossFit Sønderborg.

Penge til foreninger

Kultur i Syd har sat cirka en millioner kroner af i budgettet til at honorere de implicerede foreninger for arbejdet. Team Giv Håb Sønderjylland regner med at tjene 20.000 kroner på de 45 frivilliges arbejde. Pengene går til foreningens arbejde, mens medlemmerne af CrossFit Sønderborg kan forvente nyt udstyr for arbejdet på Slagmarken.

Team Giv Håb Sønderjylland og CrossFit Sønderborg er også med for at gøre opmærksom på sig selv samt for at støtte fællesskabet i Sønderborg.

- Vi vil gerne gøre opmærksom på, at Team Giv Håb har et hold her i Sønderjylland samtidig med, at vi er med til at støtte op om fællesskabet her i Sønderborg, siger Vivi Britt Nielsen.

- Det er fedt, at vi har et godt fællesskab i Sønderborg, der støtter op om den her opgave. Og måske kan folk få øjnene op for crossfit som en alsidig sport, siger Palle Hyldgaard Olsen.

Kultur i Syd vil ikke oplyse hvor mange frivillige, der mangler til koncerten. Men der skal bruges 1200 mandedage, hvilket bliver til cirka 900 frivillige, da flere foreninger har flere opgaver på forskellige dage. Der er stadig brug for frivillige hænder.

- Vi er utroligt glade for de foreninger, der har valgt at bakke op om koncerten. Det er fællesskab og mulighed for at få en fed oplevelse sammen, siger Anna Liv Larsen, der er kommunikationspraktikant ved Kultur i Syd.