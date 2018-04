Consortio har store ambitioner for fremtiden

Virksomheden går efter at blive Sønderjyllands foretrukne it-udbyder til virksomheder og have 20-25 ansatte.

Sønderborg: Der er ingen hvilen på laurbærrene hos Consortio IT. Som en naturlig konsekvens af succesen, vil den fremadrettet udvide det geografiske fokus til ikke kun at dække Sydjylland.

- Vi er blevet kendt her i nærområdet. Vi overbeviser og imponerer mange, og mange virksomheder vælger at skifte fra vores konkurrenter over til os. Sidst men ikke mindst har vi ikke mistet nogle kunder undervejs, siger Søren Krog Nielsen, der også kan fortælle om et marked, hvor flere og flere små og mellemstore virksomheder i øjeblikket er i fremgang og derfor investerer i bedre it-løsninger.

- Mange virksomheder begynder at kunne se mulighederne. At det er nødvendigt at gøre noget. Der er stadig mange papirer, som bliver skubbet rundt og muligheder selv hos dem, som gør det godt i dag, forklarer Claus Rasmussen.

Forventningen i it-firmaet til 2018 er da også fortsat positiv udvikling både i forhold til indtjening såvel som kundegrundlag.

- I øjeblikket får vi 1-2 nye kunder om måneden, og det ser ud til at fortsætte, siger Søren Krog Nielsen.