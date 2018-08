Ballebro: De er faktisk fra Odense, men bor i Dubai. Her sælger farmand Jan Johansen dansk møbeldesign for den fynske møbelfabrik Carl Hansen & Søn, der siden 1908 har produceret dansk design - ikke mindst den verdensberømte Y-stol af Hans J. Wegner fra Tønder.

Men mor Dorte Johansens søster Tina Philipp driver sammen med sin mand Peter Philipp Ballebro Færgekro. Derfor kommer de ofte i området, når de er hjemme i Danmark. Det var her på kroen, idéen kom til en lang svømmetur over Als Fjord. Conrad, der lige er fyldt ti - og så far Jan.

- Det begyndte sådan lidt som en spøg. Skal vi se, om vi kan svømme over på den anden side? Jamen, så gør vi det da, fortæller Jan Johansen.

Faktisk var det tanken at svømme fra Jylland til Als, men det blive lige omvendt.

- Det er lidt smukkere at komme i land her ved kroen, og i dag passede det med strøm, vind og vejr. Ovre på kroen ville de da godt give to kroner mere meter, vi svømmede, og så kom andre firmaer med. Både herfra og fra Fyn, og det skulle gå til et godt formål, fortæller Jan Johansen.

- Vi talte om det hermed Børnecancerfonden, og at andre børn har større problemer at slås med end nogle brandmænd i vandet og lidt modstrøm, fortæller Jan Johansen.