Clive, John og James: 14 dræbte flyvere fik deres navne på mindesten

Mindestenen med en korte inskription R.A.F har nu fået følgeskab af to nye sten. Til venstre stenen for de dræbte australske flyvere, til højre stenen for de canadiske flyvere. Foto: Claus Thorsted

Over 100 personer deltog mandag aften i afsløring af nye mindesten i anledning af, at det er 75 år siden, to allierede fly styrtede ned ved Nørreskoven.

Nørreskoven: De hed William, Benjamin og Dermot. Foruden Clive, John og James og andre engelskklingende navne. Syv af dem tilhørte den australske besætning på en Halifax III MZ 915, der tidligt lørdag 16. september 1944 var på vej tilbage til basen i England efter et bombetogt mod Kiel. Men i luften over Nørreskoven på Als stødte flyet sammen med en anden Halifax med canadisk besætning, der også var på vej tilbage. Begge fly styrtede, og alle 14 mænd blev dræbt. Mandag aften blev deres navne afsløret på to nye mindesten i Nørreskoven. Sat lige ved siden af den sten, der siden befrielsen har markeret, at her ligger dele af de dræbte flyvere begravet. Englænderhøjen, hedder stedet. - Det er en del af vores historie, at her faldt flyverne ned. Med flyvere, som måtte lade livet for folk i andre lande. Flyvere, der kæmpede for vores frihed og fred. Vi siger tak ved at mindes dem, sagde borgmester Erik Lauritzen.

Englænderhøjen De to fly kolliderede kl. 01.15 i luftrummet over Nørreskoven. Flydele spredtes over et stort område mellem Elstrup, Østerholm og Hundslev.



Dele af de 14 flyvere blev begravet i Aabenraa. Andre ligdele blev efterladt af tyskerne og indsamlet af lokalbefolkningen, som begravede dem i Nørreskoven. Over stedet blev der kastet en høj, kaldet Englænderhøjen. Ligdelene blev efter krigen flyttet til Aabenraa.

Foto: Claus Thorsted Nu står det sort på hvidt, hvem der mistede livet i luftrummet over Nørreskoven 16. september 1944. Foto: Claus Thorsted

-Det skylder vi Hvert år den 16. september ærer Kontaktudvalget for de militære traditioner i Sønderborg de dræbte flyvere i Nørreskoven. Det skete mandag aften som altid med et stort optog af fanebærere, men denne gang var fremmødet større end normalt. Omkring 60 personer deltog. Jens Peter Rasmussen, formand for Kontaktudvalget, forklarede forsamlingen, hvorfor man valgt at bruge 20.000 kroner på at få tilhugget to nye mindesten med de dræbtes navne: - Vi, der har påtaget os opgaven at mindes dræbte soldater, synes deres navne skal fremgå. Det skylder vi de pårørende, mente han og fortalte om, hvordan der stort set hvert år deltager efterkommere, når dræbte allierede flyvere æres ved et af de mange flystyrt, der fandt sted på Als i krigens sidste år. Blandt deltagerne var Margit og Henrik Kristensen fra Egernsund. For første gang stod de ved Englænderhøjen og sang med på "Altid frejdig, når du går". - Men det bliver ikke sidste gang. Nu sætter vi det i kalenderen og tager herud hvert år, erklærede Henrik Kristensen. - Jeg har et eller andet med faner. Det er måske tegn på, at jeg er ved at være gammel, men jeg synes, det er en smuk måde at ære de faldne soldater, forklarede Margit Kristensen.

Foto: Claus Thorsted Sådan mindes man på Als de allierede flyvere, der mistede livet til eller fra bombetogter i Tyskland. Foto: Claus Thorsted

Stumper regnede ned Fire kvinder fra Sønderborg, som mødes hver mandag for at gå seks til ti kilometer med deres stave, havde besluttet at lade dagens rute udgå fra Englænderhøjen. Det blev en tankevækkende start på motionen: - Vi går forbi mange mindesten på vores ture rundt omkring. Her hørte vi lidt om baggrunden. Det var fornemt og højtideligt. Det var godt, vi kom, syntes Margit Jepsen, en af kvinderne. Efter at William, Benjamin, Dermot og de 11 andre flyvere var blevet æret med honnør, stilhed og blomster, satte forsamlingen satte kurs mod Notmarkhus til kaffe og kage. Her kunne man høre mere om de dræbte flyvere og se stumper fra de to fly, der regnede ned over et stort område og blev samlet op af beboere vest for Nørreskoven. Deriblandt styregrej fra det canadiske fly, som Hans Jørgen Christensen hev op af en mulepose. - Det samlede min far op ved Elstrup. Jeg måtte ikke komme med. Det var for farligt. Der blev også fundet brandbomber hos naboen, fortalte han til JydskeVestkysten.

Foto: Claus Thorsted Hans Jørgen Christensen havde medbragt en stump fra et af de styrtede fly. Foto: Claus Thorsted

