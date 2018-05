Clemens fra Sønderborg er taget i cirkus

Nordborg-Sønderborg: I år står Sønderborgs berømte bysbarn, rapperen Clemens, bag Cirkus Arenas nye eventyr om Klovnen og Kronprinsen, der tager børn og voksne med på en magisk cirkusrejse i jagten på den tabte tåre. Det sker fredag 15. juni kl. 17 i cirkustelt ved ringriderpladsen i Nordborg og dagen efter kl. 14 i Sønderborg.

Clemens har skrevet og instrueret cirkusteaterforestillingen.

- I år har vi givet bolden videre til Clemens, som har skabt en helt nytænkt cirkusforestilling med eventyr og nyskrevne rap- og popsange. Clemens har fortsat den eventyrstil, vi indledte med sidste års forestilling, og vi er meget glade for de mange flotte tilkendegivelser, vi har fået. Det er stort at opleve, når alle mellem to og 99 år kan samles om den samme oplevelse, udtaler cirkusdirektør Benny Berdino i en pressemeddelelse.

Årets eventyrforestilling handler om pauseklovnen, der fyres fra cirkus, da ingen længere har tid til pauser i deres travle hverdag. Pauseklovnen rejser derfor ud i verden, hvor han besøger sine artistvenner for at finde et nyt talent.

Clemens medvirker desuden selv som klovnen og deler konferencier-rollen med Cirkus Arenas egen kronprins Patrick Berdino, der sætter en eftersøgning i gang efter den forsvundne pauseklovn. Klovnen er nemlig i besiddelse af noget meget magisk, der kan redde Kronprinsens cirkusmaskine, som uheldigvis gik i stykker, da klovnen forlod cirkus.

Rejsen bliver lang og farefuld for dem begge, og undervejs møder de både balancerende astronauter fra det ydre rum, drillesyge hunde, en fræk jonglør, smukke spanske heste og en trapezkunstner, der kan vende hele verden på hovedet.