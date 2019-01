Venstre og Dansk Folkeparti må gnide sig i hænderne over, at flertalsgruppen offentligt udstiller sin uenighed om fremtiden for Dalsmark Plejehjem. Borgmester Erik Lauritzen (S) må med en vis ret undre sig over, at Slesvigsk Parti og Fælleslisten drejer rundt om sig selv og ikke aner, hvad de vil.