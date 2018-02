Christa klippede snoren til sit nye hjem

Sønderborg Kommune indviede mandag en særlig plejehjemsafdeling i Nordborg til udviklingshæmmede, som kommunen forudser, at der vil blive et stigende behov for.

Nordborg: Tidligere døde mange udviklingshæmmede i en ung alder. Men i takt med, at sundhedstilstanden blandt udviklingshæmmede bliver forbedret, bliver de også ældre og får behov for pleje.

I Sønderborg Kommune er der for tiden omkring 15 udviklingshæmmede over 65 år, der bor i botilbud. Den hidtidige politik har været, at her skulle de blive boende resten af livet. Men ældre udviklingshæmmede har brug for mere ro end deres yngre bofæller og får ofte behov for pleje.

Mere personale

De nye beboere på plejehjemsafsnittet har udløst en ekstra aftenvagt, og fire ud af de ni ansatte er nu pædagoger, hvilket er helt nyt i plejehjemssammenhænge.

- Pædagogerne er rigtig gode til at sige "Kan du lige selv tage den kop", hvor vi andre har fokus på at hjælpe, forklarer afdelingsleder Bjørk Junker.

Hun har noteret sig, at de nye udviklingshæmmede beboere selv kan gå ud at ryge eller gå i bad, men i højere grad har brug for støtte til at huske at komme i bad eller at gå med til fælles aktiviteter.

De to nye flyttede ind efter nytår, og det er af hensyn til dem, at afdelingen først en måned indviede det nye plejehjemsafsnit.

- Det har været en stor omvæltning for dem at komme på plejehjem. De har haft brug for at falde til, forklarer Lisbeth Andreasen, leder af Tangshave Bo- og Aktivitetscenter.

Omvendt har det også været en udfordring for nogle af de hidtidige beboere, der har skulle vænne sig til, at afdelingen pludselig er blevet væsentlig yngre at dømme efter indretningen. Skænk og reoler i teaktræ er røget ud til fordel for nyere, lysere møbler og smart tapet, og der er indrettet små opholdsrum på begge sider af køkken og fælles spisested.