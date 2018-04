Chastine forbereder sig på festdag uden præst

14-årige Chastine Andresen skal konfirmeres 6. maj i Kværs Kirke, og alle 25 gæster skal med i kirken. Hvis de da kommer afsted. For hun skal knæle ved altret foran præsten Katrine Gaub, der uheldigvis for Chastine er vikar og derfor ansat på overenskomst.

Før lockouten blev udsat til tidligst at kunne træde i kraft 28. april, talte Haderslev Stift op, at 31 konfirmationsgudstjenester i hele stiftet ville blive ramt. Nu drejer det sig om 17 konfirmationer, heraf to i Sønderborg Provsti med vikarpræsten Katrine Gaub. Søndag 6. maj skal hun konfirmere otte unge i Kværs Kirke og 10 unge i Gråsten Slotskirke.

- Vi har jo hyret fotograf og et par piger til køkkenet. Det har været planlagt i måneder. Invitationerne blev sendt ud i februar, og maden er bestilt for længe siden. Vi kan ikke se os ud af at skulle ændre på alle aftaler, forklarer Lene Andresen.

- Det var da fedt, tænkte jeg. Så slipper jeg for at skulle i skole. Men senere kom jeg i tanke om konfirmationen, og så var det ikke længere så fedt, fortæller hun.

På denne måde kan Chastine altså ende med at få op til flere fester, ligesom hun har udsigt til to gange blå mandag.

Chastine går i 7. C på Gråsten Skole, og hendes klassekammerater bliver konfirmeret i Gråsten Slotskirke af sognepræsten Hanne Beier Christensen, der er tjenestemandsansat og derfor ikke bliver lockoutet.

Chastine har dog valgt, at hun vil konfirmeres i Kværs Kirke, hvor hun og de to brødre er døbt, og hvor forældrene er blevet gift. Så nu kan hun ende med at opleve alt dobbelt, bare i omvendt rækkefølge.

For 7. C holder blå mandag allerede 28. april. Dernæst følger Chastines fest 6. maj og endnu en blå mandag dagen efter med de øvrige konfirmander fra Kværs. Og ender det med storkonflikt, regner familien med, at datoen for selve konfirmationen bliver lagt senere på foråret.

-Konflikten skal ikke ødelægge det for mig. Jeg får jo stadig en fest, og jeg får lov at være samme med dem, vi har inviteret, siger Chastine.